Лукашенко приехал в Брест праздновать тысячелетие города

6 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко посещает Брест, который празднует свое тысячелетие. Глава государства принял участие в торжественном мероприятии по этому поводу.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Впервые Брест упоминается в «Повести временных лет» под 1019 годом.

Лукашенко отметил, что Брест, как один из древнейших белорусских городов, «по праву считается перекрестком времен и народов».

«Его история — достояние всей нашей страны, его современный облик — повод для общей гордости», — заявил официальный лидер.

Он вспомнил фотографию ночного Бреста из космоса. Этот снимок сделал российский космонавт, уроженец Беларуси Олег Новицкий.

«Этот снимок словно отображает судьбу нашего города. Города, который не желал покоряться захватчикам и не единожды сгорал, к сожалению, дотла, но, как мифический феникс, возрождался из пепла, становясь еще красивее и сильнее», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.