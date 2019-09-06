Лукашенко похвалил главу Брестской области

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Александр Лукашенко в пятницу улетел праздновать 1000-летний юбилей Бреста.

Фото пресс-службы президента

Посещая открытие Западного обхода Бреста (он перерезал символическую ленту вместе с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом), он заявил, что «это не просто дорога, а здоровье жителей Бреста».

Лукашенко заверил, что сегодня убираются большие транспортные потоки из города и направляются их в обход.

Глава государства особо подчеркнул, что строители завершили проект на два месяца раньше. И в целом сказал: «Молодцы!».
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Тэги: 1000-летие Бреста путепровод Персона: Александр Лукашенко Анатолий Лис Город: Брест

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