Лукашенко в Бресте подарили хрустальный сосуд

Во время визита Александра Лукашенко в Брест, который празднует 1000-летний юбилей, ему вручили подарок.

В пресс-службе главы государства подчеркнули, что подарок президенту — «от жителей Бреста».

Лукашенко вручили «художественную композицию в виде хрустальной вазы с васильками».

Как отмечается, идеология презента следующая: «Образ произведения восходит к цветочным орнаментальным мотивам Слуцких поясов и поэтическому мотиву Максима Богдановича, который называет василек "Цветком Родины"».

Подарок выполнен в ручной технике с гравировкой.