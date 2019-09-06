Илон Маск написал в твиттере, что не дарил Лукашенко электромобиль
Общаясь 2 сентября с учениками минской школы, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что электромобиль «Тесла» ему подарил сам Илон Маск.
«У меня есть электрическая машина “Тесла”, я иногда ее тестирую. Маск подарил», — сказал тогда Лукашенко.
В твиттере у Илона Маска спросили, действительно ли он дарил «Теслу» президенту Беларуси.
Судя по ответу — «Э, нет», американский бизнесмен и изобретатель был очень удивлен такому вопросу.