Сергей Румас и Дмитрий Медведев проводят переговоры в Москве

В подмосковной резиденции Горки 6 сентября проходят переговоры премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.

Фото с официального сайта правительства России

Главы правительств обсуждают актуальные вопросы белорусско-российских отношений, включая интеграцию. Переговоры проходят в закрытом формате.

Предыдущая встреча Медведева и Румаса прошла 9 августа в Кыргызстане после заседания Евразийского экономического совета. Максим Орешкин, министр экономического развития РФ, заявил после этой встречи, что России и Беларуси удалось снять практически все разногласия по вопросам интеграции. Он добавил без уточнений, что в течение месяца «премьер-министры могут финализировать достигнутые договоренности», сообщает БелаПАН .

Ранее Александр Лукашенко во время переговоров в Санкт-Петербурге 18 июля предложил Владимиру Путину решить все проблемы интеграции к декабрю 2019 года.