Лукашенко: я научился защищать вас, мой народ
В ходе своего визита в Брест Александр Лукашенко сделал много комплиментов городу на Буге.
Он вспомнил, что на фото, сделанном космонавта Олегом Новицким, ночной Брест напоминает огненную птицу, расправившую крылья.
Лукашенко заявил, что Брест был пионером во многих прогрессивных начинаниях. В частности, отметил он, город первым на белорусской территории получил Магдебургское право, здесь построили первую типографию, где была напечатана Брестская Библия. Отсюда родом первый белорусский космонавт Петр Климук и «белая молния» - олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.
Брестчина оставила большой и в личной жизни Лукашенко. Он вспомнил, как служил здесь на границе: «Служба, которая стала отличной школой жизни, научила любить и защищать вас, мой народ, и защищать нашу Родину».