Лукашенко: я научился защищать вас, мой народ

В ходе своего визита в Брест Александр Лукашенко сделал много комплиментов городу на Буге.

Фото пресс-службы президента

Он вспомнил, что на фото, сделанном космонавта Олегом Новицким, ночной Брест напоминает огненную птицу, расправившую крылья.

Лукашенко заявил, что Брест был пионером во многих прогрессивных начинаниях. В частности, отметил он, город первым на белорусской территории получил Магдебургское право, здесь построили первую типографию, где была напечатана Брестская Библия. Отсюда родом первый белорусский космонавт Петр Климук и «белая молния» - олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.

Брестчина оставила большой и в личной жизни Лукашенко. Он вспомнил, как служил здесь на границе: «Служба, которая стала отличной школой жизни, научила любить и защищать вас, мой народ, и защищать нашу Родину».