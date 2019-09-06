На выходных температура воздуха опустится до +4°С
Синоптики сделали прогноз о том, какая погода на территории Беларуси будет в предстоящие выходные.
Так, отмечает Белгидромет, в субботу влиять на погоду будет область повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром в некоторых районах сгустится туман.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха:
- минимальная ночью +7..+13°С (местами столбик термометра опустится до +4°С);
- максимальная в середине дня от +18°С в северо-западных регионах до +25°С на юго-востоке.
Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем — слабо падать.
В воскресенье скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с юга Европы (на востоке погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления).
Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно в западных и в центральных районах республики кратковременные дожди, местами грозы.
Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +8..+15°С;
- максимальная днем +17..+24°С (на юго-востоке +25..+27°С).