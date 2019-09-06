На выходных температура воздуха опустится до +4°С

/ Общество
Просмотров: 41

Синоптики сделали прогноз о том, какая погода на территории Беларуси будет в предстоящие выходные.

Так, отмечает Белгидромет, в субботу влиять на погоду будет область повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром в некоторых районах сгустится туман.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха:

  • минимальная ночью +7..+13°С (местами столбик термометра опустится до +4°С);
  • максимальная в середине дня от +18°С в северо-западных регионах до +25°С на юго-востоке.

Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем — слабо падать.

В воскресенье скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с юга Европы (на востоке погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления).

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно в западных и в центральных районах республики кратковременные дожди, местами грозы.

Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +8..+15°С;
  • максимальная днем +17..+24°С (на юго-востоке +25..+27°С).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском