На выходных температура воздуха опустится до +4°С

Синоптики сделали прогноз о том, какая погода на территории Беларуси будет в предстоящие выходные.

Так, отмечает Белгидромет, в субботу влиять на погоду будет область повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром в некоторых районах сгустится туман.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха:

минимальная ночью +7..+13°С (местами столбик термометра опустится до +4°С);

максимальная в середине дня от +18°С в северо-западных регионах до +25°С на юго-востоке.

Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем — слабо падать.

В воскресенье скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с юга Европы (на востоке погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления).

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно в западных и в центральных районах республики кратковременные дожди, местами грозы.

Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха: