Злоумышленница похитила деньги и драгоценности, предназначенные для лечения тяжелобольной витебчанки

35-летняя жительница Несвижского района похитила деньги и дорогостоящие ювелирные украшения, собранные на лечение тяжелобольной витебчанки, за которой она ухаживала. В данный момент она задержана, сообщает пресс-служба ГУВД Минорисполкома.

Фото ГУВД Мингорисполкома

Деньги на лечение в Минске собирали муж и родственники — кто-то помогал деньгами, кто-то драгоценностями. Общая сумма собранных средств составила порядка 24 000 рублей. Однако деньги не понадобились — женщину спасти не удалось.

Узнав о смерти жены, мужчина выпил и оказался на железнодорожном вокзале. Молодые люди, решившие ему помочь, дозвонились до знакомой, помогавшей ухаживать за умершей. Женщина приехала и помогла убитому горем супругу добраться до гостиничного номера. Однако после того, как он уснул, похитила из его сумки и ювелирные украшения, и деньги.

Узнавшие о происшествии родственники обратились в правоохранительные органы. Сотрудники милиции задержали злоумышленницу по месту жительства. Женщина успела сдать часть похищенного имущества в ломбард, а деньги потратила.

Выяснилось, что ранее преступница к уголовным делам не привлекалась.