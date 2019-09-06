Лукашенко стал на сторону противников аккумуляторного завода в Бресте

Президент высказался о скандале вокруг аккумуляторного завода, передает его пресс-служба.

«Я в данном случае на стороне людей, — сказал Александр Лукашенко во время визита в Брест. — Тут появились уже и арестованные, и задержанные, и уголовные дела, и прочее. К сожалению, они появились тогда, когда вся информация стала достоянием президента».

Глава государства рассказал, что как только к нему поступила информация о проблемах, связанных со строительством аккумуляторного завода, эту информацию стали тщательно перепроверять. Не разобравшись в ситуации, махать мечом просто неприемлемо, подчеркнул он.

«Когда я перепроверил информацию, я увидел, что здесь люди, которые переживают за экологию, свою жизнь, жизнь детей, в основном правы. И я увидел правонарушения — со стороны и отдельных государственных служащих, и отдельных дельцов, которые пообещали построить в общем-то нужный нам объект», — рассказал он.

Александр Лукашенко заметил, что в Беларуси не было аккумуляторного завода, и проект в Бресте был хорошим. Его надо было реализовывать, однако в соответствии со всеми требованиями.

«Но это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию. Мы начинаем вычищать, вымывать страну, и на тебе — ложка дегтя. Поэтому я видел там уголовные дела и жестко поручил соответствующим должностным лицам заняться этим вопросом. Когда поняли, что президент держит на контроле, руками развели и отправили в места не столь отдаленные несколько человек. Остальные в бегах — ищем. Вернее, мы знаем, где они — привезем домой, это не вопрос. И спросим на всю катушку», — продолжил Лукашенко.

Он заключил, что если аккумуляторный завод в Бресте будут вводить в строй, то он должен соответствовать всем экологическим стандартам. По его словам, также необходимо предоставить право местному населению провести свою экспертизу. «Только они будут решать, быть ли этому заводу и каким будет этот завод», — заверил Лукашенко.