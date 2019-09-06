Шесть человек застряли в задымленном лифте в Минске

Инцидент произошел днем 6 сентября в здании Института экономики НАН на улице Сурганова.

Источник: МЧС

По информации МЧС, возгорание произошло в машинном отделении лифта на 13-м этаже здания. В грузовом лифте между первым и вторым этажами оказались заблокированными пять женщин и мужчина. В кабину лифта попал дым, люди задыхались. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 50 человек.

Спасатели вскрыли лифт, передали пострадавшим кислородные маски и помогли выбраться на свежий воздух. Пятерых человек госпитализировали для дальнейшего обследования.