Три противника аккумуляторного завода под Брестом будут баллотироваться в Палату представителей

В ноябрьских выборах примут участие Александр Кабанов, Роман Кисляк и Елена Макаревич.

Житель Березы, блогер, член Объединенной гражданской партии Александр Кабанов будет выдвигаться по Брестскому-Западному избирательному округу № 1, брестский правозащитник Роман Кисляк — по Брестскому-Центральному избирательному округу № 2, жительница Брестского района Елена Макаревич — по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3. Такое решение приняли 5 сентября на собрании инициативной группы противников завода.

«Мы идем на выборы с главной целью: закрыть аккумуляторный завод. Жители региона только через публичный протест и гражданское неповиновение добились того, что власти обратили внимание на проблемы этого опасного предприятия и приостановили его строительство. Но необходимы четкие законы, которые не позволяли бы чиновникам игнорировать мнения людей», — заявил Кисляк.

Он напомнил, что ранее инициативная группа противников завода договаривалась, что на парламентские выборы идет один их представитель: Александр Кабанов.

«Вчера активисты пришли к выводу: в парламенте должна быть группа депутатов, представляющая интересы простых жителей Бреста», — подчеркнул Кисляк.

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.