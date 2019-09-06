За сборную Беларуси по хоккею, вероятно, будет играть американский форвард Шейн Принс

26-летний американский хокеист Шейн Принс продолжит карьеру в минском «Динамо». Предполагается, что форвард получит белорусское гражданство и сможет играть за сборную страны.

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Как сообщает пресс-служба «Динамо», с Принсом будет подписан двухлетний контракт.

В НХЛ Принс играл два сезона за «Оттаву Сенаторс» и три — за «Нью-Йорк Айлендерс», где в течение сезона был партнером Михаила Грабовского, являющегося ныне одним из тренеров «зубров». В 128 матчах в НХЛ Принс набрал 38 (12+26) очков.

В Европе играл в швейцарском «Давосе» и новосибирской «Сибири» под руководством белорусского специалиста Александра Андриевского.

«Мы пригласили Шейна с прицелом на получение им белорусского гражданства. Контракт заключался именно на этом условии», — отметил генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.

Он отметил, что Принс «находится в идеальном хоккейном возрасте — во время чемпионата мира в Минске (в 2021 году. — ред.) ему будет 29 лет — самый расцвет».