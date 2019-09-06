С памятного знака колледжа в Видзах убрали герб Российской империи

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С памятного знака, установленного в центре поселка Видзы в честь основания 1 сентября 1803 года уездного училища, сняли рисунок герба Российской империи и все надписи.

Об этом сказал директор Видзовского государственного профессионально-технического колледжа Михаил Смирнов, передает svaboda.org.

«Надписи сняли на прошлой неделе сами», — сказал директор. Он добавил, что руководство учебного заведения «запустило процедуру оформления», чтобы выяснить, что можно писать на камне.


Фотофакт. Колледж в Видзах установил памятный знак с имперским двуглавым орлом

«Пусть нам дадут рекомендации, будем по-новому делать. Но у учебного заведения и у детей нельзя отнимать историю. <...> Неугодно людям, тогда ради бога», — сказал Михаил Смирнов.

Фотоснимок памятного знака с изображением царского герба разместил в Facebook журналист Дмитрий Казакевич, который сам родом из Видзов.

На платформе petitions.bу был организован сбор подписей за демонтаж в Видзах камня с гербом Российской империи. Министерство культуры совместно с Институтом истории НАН рассмотрело коллективное обращение и пришло к выводу, что «был выявлен ряд исторических противоречий в надписи на памятном знаке».
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Тэги: российская империя Беларусь-Россия Персона: Михаил Смирнов Дмитрий Казакевич Город: Браслав

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