«Телеграм» разрешил пользователям скрывать номер телефона

Российский мессенджер добавил новую функцию, которая позволяет пользователям скрыть свой номер телефона от всех пользователей. Об этом сообщается в официальном блоге.

Пользователям нужно обновить приложение мессенджера до последней версии и в настройках приватности выбрать, кто может видеть их номер телефона: кто угодно, только контакты или никто. В последнем случае номер телефона становится недоступен даже уже добавленным контактам, которые ранее его видели, передают «Ведомости» .

Также обновление позволяет выбрать, кто может найти пользователя по номеру телефона. Выбор функции «Мои контакты» гарантирует, что случайные пользователи, добавившие номер человека в контакт-лист, не смогут найти его профиль в Telegram, отмечается в блоге.

До этого номер пользователя Telegram автоматически отображался, если его контакт был сохранен в телефонной книге собеседника. На этот недостаток жаловались протестующие в Гонконге, которые считали, что полиция с его помощью устанавливает личность участников протестов. Полиция Гонконга якобы составляла контакт-листы с тысячами телефонных номеров, добавлялась в группы протестующих и определяла участников по номерам.