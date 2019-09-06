Минское «Динамо» дважды вело в матче КХЛ с «Сочи», но уступило

Выездная игра закончилась со счетом 4:5 и стала третьим поражением минчан на старте сезона.

Белорусы забили первыми: на 4-й минуте это сделал Степанов. На 9-й усилиями Шмелева хозяева отыгрались, а на 25-й он же вывел их вперед — 2:1. Спустя 20 секунд динамовец Евенко счет сравнял, а на 28-й минуте Паре вывел гостей вперед — 2:3. Игроки «Сочи» Эллис и Калетник забили на 36-й и 46-й. После этих шайб их команда уже вела. Но на 47-й минуте усилиями Пулккинена динамовцы отыгрались — 4:4. Последнюю шайбу в матче забил на 51-й Архипов — 5:4.