Минское «Динамо» дважды вело в матче КХЛ с «Сочи», но уступило

/ Спорт
Просмотров: 155

Выездная игра закончилась со счетом 4:5 и стала третьим поражением минчан на старте сезона.


Минское «Динамо» уступило в КХЛ перед 15 тысячами зрителей и Лукашенко

Белорусы забили первыми: на 4-й минуте это сделал Степанов. На 9-й усилиями Шмелева хозяева отыгрались, а на 25-й он же вывел их вперед — 2:1. Спустя 20 секунд динамовец Евенко счет сравнял, а на 28-й минуте Паре вывел гостей вперед  — 2:3. Игроки «Сочи» Эллис и Калетник забили на 36-й и 46-й. После этих шайб их команда уже вела. Но на 47-й минуте усилиями Пулккинена динамовцы отыгрались — 4:4. Последнюю шайбу в матче забил на 51-й Архипов — 5:4.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: КХЛ ХК Динамо-Минск ХК Сочи Город: Сочи

Другие материалы на эту тему:

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть

Горди Дуайер об отставке не думает: «У меня есть контракт»

Горди Дуайер об отставке не думает: «У меня есть контракт»

«Динамо» проиграло 9 матчей в предсезонке, но главный тренер доволен

«Динамо» проиграло 9 матчей в предсезонке, но главный тренер доволен

«Денег хватит». «Динамо» в КХЛ ставит на качественных игроков и молодежь

«Денег хватит». «Динамо» в КХЛ ставит на качественных игроков и молодежь