Соболенко сразится против Азаренко в первом белорусском парном финале US Open

/ Спорт
Просмотров: 186

Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элис Мертенс успешно сыграли в полуфинале Открытого чемпионата США против американской пары Ваня Кинг/Кэролайн Доулхайд.

Первый сет остался за хозяйками — 6:4. Во втором и третьем сильнее были Соболенко и Мертенс — 6:3, 6:4.

В одиночном онлайн-рейтинге Соболенко занимает 13-е место, Мертенс — 24-е, Доулхайд — 200-е, Кинг — 800-е.

В финале Соболенко и Мертенс сыграют против Виктории Азаренко и Эшли Барти. Это будет первый в истории белорусский парный финал US Open.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: белорусский теннис женский теннис US Open Персона: Арина Соболенко

Другие материалы на эту тему:

У Азаренко сотрясение мозга (фото + видео)

У Азаренко сотрясение мозга (фото + видео)

US Open — самый прибыльный турнир для теннисистов

US Open — самый прибыльный турнир для теннисистов

Ксения Милевская выиграла юниорский US Open в парном разряде

Ксения Милевская выиграла юниорский US Open в парном разряде

Азаренко и Мирный выиграли US Open в миксте

Азаренко и Мирный выиграли US Open в миксте