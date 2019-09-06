Соболенко сразится против Азаренко в первом белорусском парном финале US Open

Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элис Мертенс успешно сыграли в полуфинале Открытого чемпионата США против американской пары Ваня Кинг/Кэролайн Доулхайд.

Первый сет остался за хозяйками — 6:4. Во втором и третьем сильнее были Соболенко и Мертенс — 6:3, 6:4.

В одиночном онлайн-рейтинге Соболенко занимает 13-е место, Мертенс — 24-е, Доулхайд — 200-е, Кинг — 800-е.

В финале Соболенко и Мертенс сыграют против Виктории Азаренко и Эшли Барти. Это будет первый в истории белорусский парный финал US Open.