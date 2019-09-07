В столице задержана женщина — милиция говорит, что она «нагрела» минчан на крупную сумму валюты

/ Происшествия
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Столичными правоохранителями задержана 35-летняя минчанка, которую подозревают в мошенничестве.

Как отметили в милиции, на протяжении двух лет она брала деньги от людей за «благоприятное решение вопросов с должностным лицам государственных органов по продвижению очереди на строительство квартир».

Полученные средства она никому не передавала, а использовала в своих личных целях.

На данный момент, отмечают в милиции, установлены восемь потерпевших (общая сумма ущерба составляет более 50 тыс. долларов).

Правоохранители обращаются ко всем, кто мог пострадать от задержанной, сообщить информацию по телефонам:

  • +375 29 7675786;
  • +375 33 3573955;
  • 102.
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Тэги: мошенничество Город: Минск

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