В столице задержана женщина — милиция говорит, что она «нагрела» минчан на крупную сумму валюты
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Столичными правоохранителями задержана 35-летняя минчанка, которую подозревают в мошенничестве.
Как отметили в милиции, на протяжении двух лет она брала деньги от людей за «благоприятное решение вопросов с должностным лицам государственных органов по продвижению очереди на строительство квартир».
Полученные средства она никому не передавала, а использовала в своих личных целях.
На данный момент, отмечают в милиции, установлены восемь потерпевших (общая сумма ущерба составляет более 50 тыс. долларов).
Правоохранители обращаются ко всем, кто мог пострадать от задержанной, сообщить информацию по телефонам:
- +375 29 7675786;
- +375 33 3573955;
- 102.