В столице задержана женщина — милиция говорит, что она «нагрела» минчан на крупную сумму валюты

Столичными правоохранителями задержана 35-летняя минчанка, которую подозревают в мошенничестве.

Как отметили в милиции, на протяжении двух лет она брала деньги от людей за «благоприятное решение вопросов с должностным лицам государственных органов по продвижению очереди на строительство квартир».

Полученные средства она никому не передавала, а использовала в своих личных целях.

На данный момент, отмечают в милиции, установлены восемь потерпевших (общая сумма ущерба составляет более 50 тыс. долларов).

Правоохранители обращаются ко всем, кто мог пострадать от задержанной, сообщить информацию по телефонам: