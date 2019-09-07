Олег Сенцов прокомментировал свое освобождение

Украинский режиссер и один из самых известных узников Кремля Олег Сенцов вместе с группой украинских пленных (как их называл официальный Киев) вернулся на Родину.

Сегодня произошел масштабный обмен между Россией и Украиной.

Как отметил режиссер, он очень рад вновь оказаться на Родине. «Большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям, которые добивались нашего освобождения, и в конце концов его добились… Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены».