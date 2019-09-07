Олег Сенцов прокомментировал свое освобождение
Украинский режиссер и один из самых известных узников Кремля Олег Сенцов вместе с группой украинских пленных (как их называл официальный Киев) вернулся на Родину.
Сегодня произошел масштабный обмен между Россией и Украиной.
Как отметил режиссер, он очень рад вновь оказаться на Родине. «Большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям, которые добивались нашего освобождения, и в конце концов его добились… Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены».
Он подчеркнул, что до победы еще очень далеко. «Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора. Слава Украине!» — приводит