В понедельник в Москве в рамках ЕАЭС будет рассмотрен важный вопрос

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко представит Беларусь 9 сентября в Москве, где состоится очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии.

К обсуждению запланировано 25 вопросов из сфер внешнеторговой, финансовой политики, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики, сообщает пресс-служба правительства.

Особое внимание будет уделено подготовке к заседанию Высшего Евразийского экономического совета 1 октября 2019 года. Совет ЕЭК обсудит вопросы, планируемые к рассмотрению главами государств, и одобрит повестку заседания Высшего совета.

Как отмечает пресс-служба, в числе наиболее важных — вопросы о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов Евразийского экономического союза, о ходе работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, гармонизации законодательства в сфере транспортировки и поставки газа между государствами-членами, об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2020 год.

Стоит отметить, что ввозные таможенные пошлины между бюджетами государств — членов сначала Таможенного союза, а затем Евразийского экономического союза распределяются с 2010 года. С начала функционирования ЕАЭС (2015 год) сальдо расчетов для Беларуси стало отрицательным, что неоднократно доводилось до Евразийской экономической комиссии с предложением произвести пересчет действующих нормативов распределения.

«Нас устраивает существующая схема распределения сумм ввозных пошлин между бюджетами государств — членов союза. Государства-члены взимают ввозные таможенные пошлины при ввозе товаров на свою территорию, а затем распределяют их по установленным нормативам между бюджетами. Нас не устраивает сумма зачисляемых в наш бюджет (поступающих от других государств-членов) ввозных таможенных пошлин, которая, в свою очередь, зависит от размера норматива распределения, установленного для Беларуси», — пояснил Петришенко в интервью газете «Звязда» в марте текущего года.

«Для России также складывается отрицательное сальдо расчетов, а Армения, Казахстан и Кыргызстан имеют положительное сальдо расчетов и фактически получают дополнительные доходы за счет ввозных таможенных пошлин, часть которых должна зачисляться в бюджет Беларуси», — подчеркивал вице-премьер.

Подписанный 11 апреля 2017 года в Москве протокол о внесении изменений в соглашение о присоединении Кыргызстана к Договору о ЕАЭС определил нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства — члена союза: Армения — 1,22%, Беларусь — 4,56%, Казахстан — 7,055%, Кыргызстан — 1,9%, Россия — 85,265%.

Еще один протокол, подписанный 14 мая 2018 года в Сочи, продлевает до 31 декабря 2019 года срок применения действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин.