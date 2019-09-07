Фотофакт. Под Кобрином из цирка сбежал слон
Несколько жителей Кобринского района были ошарашены, увидев сегодня днем на дороге недалеко от деревни Большие Лепесы настоящего слона.
Прибыв на место вызова, экипаж ГАИ убедился, что звонившие в милицию не были под градусом — диковинное для здешних широт животное действительно гуляло по обочине.
Хозяин слона — представитель цирка «Диво» — находился рядом. Он пояснил, что животное паслось на свободном выгуле. Утром слон сломал изгородь и вышел с территории пастбища.
К счастью, обошлось без происшествий, сообщает пресс-служба МВД.