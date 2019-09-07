Фотофакт. Под Кобрином из цирка сбежал слон

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Несколько жителей Кобринского района были ошарашены, увидев сегодня днем на дороге недалеко от деревни Большие Лепесы настоящего слона.

Прибыв на место вызова, экипаж ГАИ убедился, что звонившие в милицию не были под градусом — диковинное для здешних широт животное действительно гуляло по обочине.

Хозяин слона — представитель цирка «Диво» — находился рядом. Он пояснил, что животное паслось на свободном выгуле. Утром слон сломал изгородь и вышел с территории пастбища.

К счастью, обошлось без происшествий, сообщает пресс-служба МВД.

 
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Тэги: слон Город: Кобрин

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