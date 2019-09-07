Канопацкая вновь пошла в депутаты

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом на предстоящих парламентских выборах. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Канопацкая выдвигается по Октябрьскому избирательному округу в Минске. Она отметила, что инициативная группа начинает свою работу с поквартирного обхода для сбора подписей. «8 сентября начинаем командой поквартирные обходы!» — написала политик.

Ранее Канопацкая сообщила БелаПАН, что намерена выдвигаться от Объединенной гражданской партии, при этом собирается использовать период сбора подписей для дополнительной агитации.

«Я направила еще 26 августа заявление в Минскую городскую организацию ОГП заказным письмом с уведомлением, — сообщила БелаПАН Канопацкая. — Я знаю процедуру выдвижения от собственной партии, от которой выдвигалась уже четыре раза. Чтобы избежать кривотолков, я открыто заявила, что намерена выдвигаться от ОГП. Это ни в коем случае не говорит о том, что я не буду проводить сбор подписей и что я не буду проводить агитацию. Это просто заявление о том, что я, как член партии, приняла решение участвовать в избирательной кампании».

В партии БелаПАН сообщили, что Канопацкая имеет две возможности для выдвижения от ОГП — через конференцию Минской городской организации 17 сентября и через общий съезд, который пройдет 29 сентября.

Член оппозиционной Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая была избрана депутатом Палаты представителей в 2016 году. Она стала одной из двух представителей демократических сил, прошедших в парламент за последние несколько созывов.

Очередные выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.