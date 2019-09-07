Канопацкая вновь пошла в депутаты

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Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом на предстоящих парламентских выборах. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Канопацкая выдвигается по Октябрьскому избирательному округу в Минске. Она отметила, что инициативная группа начинает свою работу с поквартирного обхода для сбора подписей. «8 сентября начинаем командой поквартирные обходы!» — написала политик.

Ранее Канопацкая сообщила БелаПАН, что намерена выдвигаться от Объединенной гражданской партии, при этом собирается использовать период сбора подписей для дополнительной агитации.


Судьбу Канопацкой ОГП решит 17 сентября

«Я направила еще 26 августа заявление в Минскую городскую организацию ОГП заказным письмом с уведомлением, — сообщила БелаПАН Канопацкая. — Я знаю процедуру выдвижения от собственной партии, от которой выдвигалась уже четыре раза. Чтобы избежать кривотолков, я открыто заявила, что намерена выдвигаться от ОГП. Это ни в коем случае не говорит о том, что я не буду проводить сбор подписей и что я не буду проводить агитацию. Это просто заявление о том, что я, как член партии, приняла решение участвовать в избирательной кампании».

В партии БелаПАН сообщили, что Канопацкая имеет две возможности для выдвижения от ОГП — через конференцию Минской городской организации 17 сентября и через общий съезд, который пройдет 29 сентября.

Член оппозиционной Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая была избрана депутатом Палаты представителей в 2016 году. Она стала одной из двух представителей демократических сил, прошедших в парламент за последние несколько созывов.

Очередные выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Анна Канопацкая

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