МИД Беларуси «горячо приветствовал» обмен пленными между Россией и Украиной

«Очень значимым шагом» и «благородным делом» назвал пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз произошедший 7 сентября между Украиной и Россией обмен пленными и заключенными.

«Мы искренне этому рады, прежде всего, по-человечески. Люди вернутся к своим родным и близким — что может быть важнее?» — сказал представитель ведомства, комментарий которого размещен на странице МИД в «Фейсбуке».

Обмен состоялся в формате «35 на 35». Среди прибывших в Киев украинцев — похищенный в Беларуси и осужденный в РФ 20-летний Павел Гриб (шесть лет лишения свободы за «содействие терроризму»), отмечает БелаПАН.

«Гуманитарный процесс сдвинулся с мертвой точки, — отметил Глаз. — Стороны напрямую достигли договоренности об обмене. Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта минских соглашений. И мы это горячо приветствуем».

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Александр Лукашенко постоянно подчеркивал необходимость искренней заинтересованности всех сторон в урегулировании ситуации.

«Понимаем, что сегодня сдвинуть процесс с мертвой точки можно только, если начинать с малых шагов. Мы надеемся, что это позитивное движение продолжится и в конечном итоге приведет к главному результату — миру! Беларусь делала и будет делать для этого все от нее зависящее», — заявил Глаз.