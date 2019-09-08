Атмосферные фронты накрыли Беларусь

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Сегодня на погоду в Беларуси будут оказывать влияния атмосферные фронты, смещающиеся с южной части Европы (на востоке страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления).

По прогнозу Белгидромета, ожидается переменная облачность. Дожди пройдут лишь в некоторых западных регионах (возможны грозы). Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +21..+27°С.

В столице дождь не ожидается. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +14..+16°С;
  • днем +23..+25°С;
  • вечером +16..+18°С.
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Тэги: погода

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