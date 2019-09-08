Атмосферные фронты накрыли Беларусь

Сегодня на погоду в Беларуси будут оказывать влияния атмосферные фронты, смещающиеся с южной части Европы (на востоке страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления).

По прогнозу Белгидромета, ожидается переменная облачность. Дожди пройдут лишь в некоторых западных регионах (возможны грозы). Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +21..+27°С.

В столице дождь не ожидается. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: