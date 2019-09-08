Выборы-2019: началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента

В Беларуси начался этап выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Согласно утвержденному Центризбиркомом плану проведения выборов, он продлится до 7 октября.

Правом выдвижения кандидатов в депутаты обладают политические партии, трудовые коллективы и граждане — путем сбора подписей. Пикеты с целью сбора подписей можно проводить повсеместно, за исключением зон и территорий, определенных местными властями.

Так, в Минске запрещено проводить пикеты на объектах метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта, мостах и путепроводах, проезжей части автомобильных дорог, в подземных пешеходных переходах, а также на Октябрьской и Привокзальной площадях, площадях Независимости, Победы, Государственного флага, Якуба Коласа. Это закреплено в решении Мингорисполкома № 2632 от 22 августа.

В столице также нельзя собирать подписи ближе чем за 200 метров от резиденции президента, зданий парламента и правительства, ближе чем за 50 метров от зданий республиканских органов государственного правления, местных органов власти, дипломатических представительств и консульских учреждений, судов, органов прокуратуры, а также территорий организаций, которые обеспечивают обороноспособность и безопасность государства.

Пикеты можно проводить с 8 до 22 часов.

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.