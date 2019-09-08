Если человек платит налоги и не хочет быть спонсором — эту позицию можно и нужно уважать, — Мошенский

Один из крупнейших белорусских бизнесменов, генеральный директор группы компаний «Санта» Александр Мошенский с пониманием относится к коллегам, которые платят налоги, но не хотят быть спонсорами. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу ОНТ (краткая версия вышла в эфире вечером 7 сентября, полная размещена на Youtube).

«Профессор Преображенский, который когда-то, помните, там была такая тоже сцена в фильме, когда у него спрашивали: «Дайте деньги на детей Африки. Вы не любите?» — «Нет, люблю, но денег не дам». Эту позицию можно и нужно уважать, потому что, если человек платит налоги, значит, он уже по определению участвует во всей инфраструктуре, которая находится в Беларуси», — сказал Мошенский, которого телеканал назвал «самым влиятельным бизнесменом Беларуси».

«А дальше это уже вопрос действительно, скажем так, своего… Если тебе дано чуть больше, ты понимаешь, что без ущерба для бизнеса ты можешь кому-то помочь, то я считаю, что это нормально. Ведь за любым руководителем все равно стоит какой-то человек, и его человеческие качества как раз и раскрываются в его общении с обществом», — заявил бизнесмен.

Мошенский сообщил, что на последнем заседании Совета по развитию предпринимательства при президенте, членом которого он является, обсуждалась «возможность оказания спонсорской помощи сельскохозяйственным предприятиям».

«На тот предмет, что если люди занимаются бизнесом, оказывают помощь сельскохозяйственным предприятиям, свои инвестируют деньги, чтобы эти затраты можно было отложить, скажем так, на себестоимость продукции. А не заплатил сначала налог на прибыль, а потом еще и помоги сельхозпредприятию», — отметил собеседник.

«Ну вот уже я понимаю как результатом, Александр Генрихович (Турчин, глава совета, первый вице-премьер. — БелаПАН.) сходил к президенту (27 августа вместе с вице-премьером Владимиром Дворником. — БелаПАН.), т.е. уже появился указ, т.е. вот уже есть и конечный результат», — сказал Мошенский, имея в виду указ № 323 от 2 сентября, вносящий изменения в указ № 347 от 17 июля 2014 года «О государственной аграрной политике».

Документ, как сообщила пресс-служба президента, предусматривает упрощение порядка оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям «с неустойчивым финансовым положением». В свою очередь организации-инвесторы получат возможность включать затраты на развитие сельхозпроизводства в состав внереализационных расходов.