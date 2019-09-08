Задержан третий подозреваемый в разбойном нападении на женщину в Гомеле

Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего участника разбойного нападения на женщину, которое было совершено 2 сентября в Гомеле.

Тогда трое мужчин напали на 35-летнюю женщину, которая выходила из своего автомобиля БМВ. Ее избили, затолкали в машину и вывезли в лес, где стали требовать у женщины деньги. Забрав пять тысяч долларов, нападавшие вновь вернулись в город, где бросили автомобиль с избитой женщиной на одной из улиц.

Один из нападавших — 17-летний гомельчанин — был задержан по горячим следам. 3 сентября в Гомеле был задержан второй подозреваемый. Третий участник преступления был обнаружен в Минске. Вечером 7 сентября сотрудник уголовного розыска Гомеля при поддержке бойцов минского ОМОНа задержали его на съемной квартире на улице Богдановича, сообщает пресс-служба МВД.







Задержанным оказался неработающий гомельчанин 2001 года рождения. Несколько дней он скрывался у родственников на территории России. Однако вскоре со своей матерью приехал в Минск, где каждые сутки менял съемные квартиры.

Подозреваемый арестован и сейчас находится в следственном изоляторе.

По факту разбойного нападения возбуждено дело по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса.