«Власти столько раз нас обманывали». Брестские активисты не исключают, что опасный завод закрыт не будет

Около полудня 8 сентября на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода, сообщает БелаПАН .

Фото из архива Романа Кисляка.

Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года. По данным правозащитника Романа Кисляка, на площади в 12.40 находилось около 130 противников завода. В это же время здесь проходил организованный местными властями к 1000-летию Бреста Фестиваль дружбы.

Основной темой сегодняшнего обсуждения стало заявление Александра Лукашенко по поводу строительства завода, сделанное 6 сентября во время посещения Брестской крепости.

Активисты положительно оценили его высказывания. Так, по словам Лады Ярош, «это дает надежду, что будет принято разумное решение, и этот завод под Брестом работать не будет».

Блогер Александр Кабанов заявил, что общественность ждет, когда власти объявят об окончательном закрытии завода. При этом он высказал опасения, что решение о закрытии завода не будет принято. «С начала общественной кампании против аккумуляторного завода власти различного уровня столько раз обманывали. И мы поверим им только тогда, когда будут приняты конкретные шаги», – заявил он.

Как отметил активист Дмитрий Бекалюк, глава государства признал проблему, но жители Бреста и Брестского района добиваются окончательного закрытия завода. Поэтому, заявил Бекалюк, общественная кампания против завода будет продолжена.

После встречи на площади противники завода вновь прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской.

Лукашенко в ходе визита в Брест по случаю 1000-летия города заявил: «Когда я перепроверил информацию, я увидел, что здесь люди, которые переживают за экологию, свою жизнь, жизнь детей, в основном правы. И я увидел правонарушения — со стороны и отдельных государственных служащих, и отдельных дельцов, которые пообещали построить в общем-то нужный нам объект», — заявил официальный лидер.

Лукашенко отметил, что в Беларуси не было аккумуляторного завода, и проект в Бресте был хорошим. Однако, по его словам, его надо было реализовывать в соответствии со всеми требованиями.

«Но это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию. Мы начинаем вычищать, вымывать страну, и на тебе — ложка дегтя. Поэтому я видел там уголовные дела и жестко поручил соответствующим должностным лицам заняться этим вопросом. Когда поняли, что президент держит на контроле, руками развели и отправили в места не столь отдаленные несколько человек. Остальные в бегах — ищем. Вернее, мы знаем, где они, — привезем домой, это не вопрос. И спросим на всю катушку», — пообещал Лукашенко.

Он заявил, что если аккумуляторный завод будут вводить в строй, то он должен соответствовать всем экологическим стандартам. Как считает Лукашенко, необходимо предоставить право местному населению провести свою экспертизу. «Только они будут решать, быть ли этому заводу и каким будет этот завод», — заявил он.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 220 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти за 20 месяцев протестов санкционировали лишь одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришли около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте. С 3 мая возле предприятия круглосуточно дежурят активисты. Они неоднократно фиксировали факты производственной деятельности еще не принятого в эксплуатацию завода, который выбрасывал в воздух и городскую канализацию вредные вещества. По мнению активистов, под видом пусконаладочных работ предприятие полноценно выпускало продукцию. О нарушениях они информировали соответствующие инстанции.