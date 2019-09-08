Видеофакт. Распродажа в торговом центре вылилась в давку и потасовки

Во Владикавказе (Северная Осетия, РФ) большая распродажа одежды, которую устроили в одном из торговых центров города, обернулась грандиозной давкой и стычками между людьми.









Распродажа проводилась по принципу «одна вещь — один рубль» и собрала, как сообщают РИА Новости , очень много покупателей. В результате такого скопления горожан в магазине началась небывалая давка — люди ссорились, выхватывая друг у друга товары. Многие очевидцы события начали снимать происходящее на мобильные телефоны и потом выложили записи в соцсети.

На видео, опубликованных в интернете, видно, что магазин до отказа забит людьми, жители подбегают к лоткам с одеждой и хватают ее охапками, стараясь унести. Те, кто смог набрать много вещей, вынуждены защищать свои приобретения от других покупателей, которые выхватывали у них одежду.

«Люди толкались, вырывали одежду из рук друг у друга, абсолютно неадекватное поведение. Тот случай, когда отвратительно вели себя они, а стыдно было мне. Люди, вы же люди, не дикари», — написала комментарий одна из пользователей соцсетей, которая оказалась очевидцем акции.

«Мы не можем предпринимателям запретить проводить акции или распродажи, можем лишь рекомендовать заботиться о безопасности горожан во время подобных масштабных мероприятий», — прокомментировала информагентству ситуацию руководитель пресс-службы администрации Владикавказа Дзерасса Дзестелова.