Курсы белорусского языка открылись в представительстве Белорусского экзархата РПЦ в Москве

В представительстве Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ) в Москве, которое размещается в патриаршем подворье при храме великомученицы Ирины (Троицы Живоначальной) в Покровском, открылись курсы изучения белорусского языка, сообщает БелаПАН со ссылкой на официальный портал БПЦ.

Храм великомученицы Ирины (Троицы Живоначальной) в Покровском. Фото: храм-ирины.рф

Курсы открылись по благословению правящего архиерея Витебской епархии архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия, который является настоятелем московского храма великомученицы Ирины.

Заниматься изучением белорусского языка приглашаются взрослые и подростки от 14 лет. Двухчасовые занятия проходят каждое воскресенье, преподавателем выступает выпускник Свято-Тихоновского гуманитарного университета Олег Жданов.

«Программа занятий включает обзор общих сведений о Беларуси, знакомство с алфавитом, фонетическим и грамматическим строем языка, языковедческий анализ текстов Священного Писания Ветхого и Нового Завета, ознакомление с белорусской литературой», — говорится в сообщении на портале БПЦ.