По следам «Теслы» Лукашенко — в продаже появились майки с мемом «Uh no»

В продаже появились майки с мемом «Uh no» — их оперативно выпустил бренд одежды «Адзенне», сообщает «Еврорадио» со ссылкой на страницу бренда в Facebook.





Фото: facebook.com/LSTRAdziennie/

«Uh no», если что, это: «Да, я подарил Теслу» по-белорусски», — пояснили свою идею создатели маек.

Словами «Uh no» Илон Маск ответил в социальных сетях на вопрос, действительно ли он подарил Александру Лукашенко электромобиль «Тесла». Ранее глава Беларуси хвастался таким подарком от американского миллиардера, но пользователи Твиттера догадались спросить Маска, правда ли это.

Так «Uh no» стало мемом.