Взрыв на фестивале хлеба в Германии: 14 пострадавших

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Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг. Состояние шести из них оценивается медиками как крайне тяжелое. Об этом 8 сентября сообщает портал iz.ru со ссылкой на Focus-online.

Фото: twitter.com

Во Фройденберге на момент инцидента шел дождь. По предварительным данным, взрыв могло спровоцировать попадание воды на сковороду с горячим жиром. Полиция Фройденберга заявила, что о взрыве газа речи, скорее всего, не идет.

Расследование ведет уголовная полиция. Получившие травмы люди доставлены на вертолетах в клиники в Рурской области и Кельне.

Backesfest — фестиваль выпечки в Германии, во время которого местные пекарни угощают гостей различными видами изделий из хлеба.
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Тэги: Backesfest взрыв Город: Фройденберг Кельн

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