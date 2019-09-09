Новый глава представительства ЕС Дирк Шубель прибыл в Минск

Новый глава представительства Евросоюза Дирк Шубель 8 сентября прибыл в Минск. Об этом БелаПАН сообщили в представительстве ЕС.

9 июля представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини номинировала 43 новых послов ЕС по всему миру.

Предшественница Шубеля Андреа Викторин, которая возглавляла представительство ЕС в Беларуси с сентября 2015 года, в конце августа покинула Беларусь в связи с завершением дипломатической миссии. Ее новая должность — посол Евросоюза в Армении.

Александр Лукашенко на встрече с Викторин 22 июля в Минске выразил надежду на то, что на замену ей «приедет достойный человек». В тот же день в эфире телеканала ОНТ было заявлено, что белорусская сторона выдала агреман на приезд Дирка Шубеля в качестве нового представителя Евросоюза в Беларуси.

Шубель в качестве начальника отдела двусторонних отношений со странами Восточного партнерства ЕСВД несколько раз посещал Минск, последний раз — в июле прошлого года. Он возглавлял делегацию Европейского союза в ходе очередного, пятого, раунда диалога координационной группы «Беларусь — ЕС» по правам человека.