В Витебске пенсионеры сами спаслись из горящего дома
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Мужчина и женщина пенсионного возраста самостоятельно спаслись из горящего частного жилого дома на улице Ленинградской в Витебске.
По информации спасателей, к моменту прибытия первого расчета МЧС крыша двухквартирного дома «уже была полностью охвачена огнем».
Как сообщается, хозяева квартир (58-летний мужчина и 68-летняя женщина), почувствовав запах гари, без посторонней помощи вышли на улицу.
Всего за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси произошли 26 пожаров, на которых пострадал один человек.