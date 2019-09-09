В Витебске пенсионеры сами спаслись из горящего дома

Мужчина и женщина пенсионного возраста самостоятельно спаслись из горящего частного жилого дома на улице Ленинградской в Витебске.

По информации спасателей, к моменту прибытия первого расчета МЧС крыша двухквартирного дома «уже была полностью охвачена огнем».

Как сообщается, хозяева квартир (58-летний мужчина и 68-летняя женщина), почувствовав запах гари, без посторонней помощи вышли на улицу.

Всего за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси произошли 26 пожаров, на которых пострадал один человек.