Уэльс — Беларусь: на победе нашей команды можно заработать хорошие деньги

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Сегодня в Кардиффе пройдет товарищеский матч национальных сборных по футболу Уэльса и Беларуси.

Букмекеры назвали фаворита поединка. Им являются хозяева:

  • победа Уэльса — 1.60-1.65;
  • ничья — 4.00-4.25;
  • победа Беларуси — 6.30-6.45.

Напомним, в минувшую пятницу белорусы провели отборочный матч к Евро-2020. В Таллинне подопечные Михаила Мархеля в добавленное время вырвали победу у эстонцев — 2:1.

По словам наставника «красно-зеленых» в сегодняшней встрече будет проведена ротация состава.
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Тэги: футбол-сборная Город: Кардифф

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