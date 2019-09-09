Уэльс — Беларусь: на победе нашей команды можно заработать хорошие деньги

Сегодня в Кардиффе пройдет товарищеский матч национальных сборных по футболу Уэльса и Беларуси.

Букмекеры назвали фаворита поединка. Им являются хозяева:

победа Уэльса — 1.60-1.65;

ничья — 4.00-4.25;

победа Беларуси — 6.30-6.45.

Напомним, в минувшую пятницу белорусы провели отборочный матч к Евро-2020. В Таллинне подопечные Михаила Мархеля в добавленное время вырвали победу у эстонцев — 2:1.

По словам наставника «красно-зеленых» в сегодняшней встрече будет проведена ротация состава.