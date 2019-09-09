Власти рассказали, зачем создают госкорпорации

Госкорпорации в Беларуси планируется создать с целью повышения эффективности государственного сектора предприятий и организаций, сообщили БелаПАН в Государственном комитете по имуществу.

Фото с сайта «Белавтодора»

Там отметили, что первую в Беларуси государственную корпорацию планируется создать на базе организаций Госкомимущества: ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», ГО «Белресурсы» управляющая компания холдинга «Белресурсы» и РУП «Институт недвижимости и оценки».

Проект о создании госкорпорации находится на согласовании, уточнили в Государственном комитете по имуществу.

Первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев 8 сентября в интервью СТВ выразил надежду, что проект о создании госкорпорации будет согласован в ближайшее время.

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на завершающий этап. Если этот опыт нам удастся, я думаю, в Министерстве промышленности те предприятия, которые сейчас есть, можно сгруппировать по такому же принципу», — отметил Васильев, комментируя перспективы создания в стране госкорпораций.

Напомним, глава белорусского правительства Сергей Румас в этом году неоднократно говорил о необходимости повышения эффективности госсектора.

Выступая в апреле этого года на семинаре в Банке развития, премьер-министр констатировал, что cегодня в собственности государства находятся акции 1.869 акционерных обществ и почти в почти 1,5 тыс. обществ государству принадлежит контрольный пакет.

«Эти общества формируют половину ВВП страны. Но если мы посмотрим на качественную составляющую, то увидим, что цифры от года к году разнятся, но производительность труда в акционерных обществах, где управляет государство, в среднем в полтора раза ниже, чем в частных», — подчеркивал Румас.

В этой связи он обращал внимание на необходимость выстраивания качественного корпоративного управления, которое позволило бы повысить эффективность управления госсектором.