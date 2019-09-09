21-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые вошла в десятку сильнейших парных игроков.

После победы на открытом чемпионате США — заключительном в сезоне турнире серии «Большого шлема» — спортсменка переместилась с 15-го на 6-е место. Ее наивысшим достижением была 14-я строчка с 12 по 18 августа нынешнего года. В одиночном рейтинге Соболенко осталась на 13-й позиции.

Виктория Азаренко, которая дошла до финала парных соревнований, переместилась с 26-го на 18-е место, вернувшись в топ-20 после семилетнего перерыва (покинула первую двадцатку 7 мая 2012 года). В одиночном рейтинге она опустилась с 41-й на 42-ю строчку.

Александра Саснович, вышедшая в полуфинал парного разряда US Open, поднялась со 113-го на рекордное 55-е место. В топ-100 она ранее входила один раз (с 27 мая по 9 июня нынешнего года — 100-е место). Одиночный рейтинг спортсменки немного ухудшился: 47-е место против 46-го.