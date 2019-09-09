Александр и Виктор Лукашенко встретились с руководством мировой легкой атлетики

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В преддверии легкоатлетического матча Европа-США, который начинается сегодня в Минске, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко провел встречу с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяном Коэ и президентом Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свеном Арне Хансеном.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По его словам, высокопоставленные зарубежные гости «стали настоящими друзьями Беларуси». Он поблагодарил их за решение провести «гигантский матч» в белорусской столице, который является честью для нашей страны.

«Я понимаю, что буду многим вам обязан. Поверьте, что мы никогда не были большими должниками, мы обязательно добром ответим на вашу заботу, прежде всего по развитию легкой атлетики», — подчеркнул Лукашенко.

На встрече также присутствовали и.о. первого вице-президента НОК Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Отметим, что в команду Европы заявлены 14 белорусских спортсменов, среди которых находящиеся в числе лидеров сезона Татьяна Холодович (метание копья), Эльвира Герман (бег 100 м с барьерами), Максим Недосеков и Дмитрий Набоков (оба — прыжки в высоту).
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Тэги: легкая атлетика Европа-США Персона: Александр Лукашенко Себастьян Коэ Свен Арне Хансен Виктор Лукашенко Сергей Ковальчук Вадим Девятовский Татьяна Холодович Эльвира Герман Максим Недосеков Дмитрий Набоков Город: Минск

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