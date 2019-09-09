Депутат Анисим не дождалась от правозащитников обоснования введения моратория на смертную казнь

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Депутат Палаты представителей Елена Анисим ознакомит органы суда, прокуратуры и безопасности с обоснованием необходимости принятия разработанного законопроекта о моратории на смертную казнь.

В беседе с корреспондентом БелаПАН парламентарий напомнила, что ранее она рассчитывала на помощь правозащитных структур в подготовке совершенного обоснования этого проекта закона, но «пока от них не было никакого встречного шага или обратной связи».


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«Тем не менее подготовленное обоснование мне прислали, хотя и не совсем правозащитники, на которых я рассчитывала, — сказала Анисим. — Сейчас я готовлю это обоснование, чтобы отправить его по нескольким адресам государственных и общественных учреждений. Например, есть смысл направить его в Верховный суд, Генеральную прокуратуру, Комитет государственной безопасности, Совет безопасности, Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов и общественное объединение «Белорусский совет юристов». На этой неделе я разошлю по всем шести адресам».

«До того момента, как закончится мой депутатский срок, я, надеюсь, буду иметь достаточную почву, чтобы продвинуть законопроект в Палате представителей. Те ответы, которые будут получены [от государственных и общественных учреждений], фактически будут основанием для того, чтобы формировать рабочую группу в палате и работать над законопроектом», — добавила она.


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Парламентарий подчеркнула, что темой введения моратория на смертную казнь в Палате представителей интересуется не она одна, но и «многие из наших депутатов». «Мне уже оказали определенную поддержку», — заверила Анисим.

Законопроект «О приостановлении исполнения наказания в виде смертной казни» содержит две статьи. В одной из них говорится о приостановлении действия ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении смертных приговоров до тех пор, пока эта мера наказания не будет полностью упразднена. Другая статья предусматривает направление лиц, в отношении которых вынесен смертный приговор, в исправительные колонии, где их должны содержать в тех же условиях, что и приговоренных к пожизненному заключению.


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18 июля Анисим направила законопроект «О приостановлении исполнения наказания в виде смертной казни» в министерства юстиции и внутренних дел для оценки.

Ответ из Минюста за подписью заместителя министра Сергея Задирана парламентарий получила 9 августа. В нем чиновник отметил, что вопрос приостановки исполнения наказания в виде смертной казни в Беларуси «на сегодняшний день является дискуссионным».

«На данный момент на базе Национального собрания создана рабочая группа по изучению проблематики смертной казни, на заседаниях которой в том числе обсуждается вопрос приостановления исполнения наказания в виде смертной казни. Именно парламент может стать основным местом для решения данного вопроса с учетом общественного мнения», — написал Задиран.


Парламент может стать местом решения вопроса смертной казни — Минюст

21 августа Анисим получила ответ из МВД, подписанный министром Юрием Караевым. Глава МВД подчеркнул, что принятие закона «О приостановлении исполнения наказания в виде смертной казни» требует проработки с заинтересованными государственными органами и изучения общественного мнения.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.

По данным правозащитников, в этом году в Беларуси был приведен в исполнение как минимум один смертный приговор.
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Тэги: смертная казнь Персона: Елена Анисим

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