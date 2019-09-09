В Витебске задержали фальшивомонетчика, печатавшего деньги на принтере

Несколько случаев сбыта фальшивых денег установили правоохранители Витебска. В качестве подозреваемого проходит 41-летний местный житель.

По информации милиции, у него дома во время обыска были найдены отпечатанные на листах формата А-4 фальшивые деньги.

Как сообщается, за последнее время сразу в нескольких торговых точках города на Двине были выявлены фальшивые купюры номиналом 20 рублей.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой следователи примут процессуальное решение.