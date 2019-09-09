Волейболистки «Минчанки» готовят фотосессию в белье от «Милавицы»

К началу нового волейбольного сезона женский клуб «Минчанка» выпустит фирменный календарь, для которого игроки клуба снимутся в белье и купальниках от «Милавицы».

Известный производитель белья является постоянным спонсором «Минчанки».

«Идея сделать совместный проект была давно, и в этом году мы решили реализовать именно такую коллаборацию. Девушки клуба сейчас активно и успешно выступают в России, на европейских соревнованиях. Помимо хорошей игры, им еще нужно хорошо подать себя, чтобы завоевать симпатии болельщиков. Девушки уже познакомились с коллекцией “Милавицы” 2020 года. В календаре 2020 года мы покажем красоту наших спортсменок», — отметила начальник отдела маркетинга СЗАО «Милавица» Юлия Миргородская.

Сезон-2019/2020 «Минчанка» начнет с этапа Кубка России, который пройдет в Калининграде с 16 по 22 сентября.