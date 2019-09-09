Летнее тепло в Беларуси продержится до 14 сентября

Августовский уровень тепла в Беларуси сохранится до выходных. Однако уже 14 сентября, в субботу, ожидается похолодание в связи с прохождением атмосферного фронта североатлантического циклона, сообщает Белгидромет .

10 сентября в Беларуси ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут ночью в некоторых местах Брестской и Гродненской областей, днем — в отдельных районах страны. Возможны грозы. Ветер ожидается юго-восточный, южный порывистый. Столбик термометра поднимется ночью минимально до +10..+16°С, днем максимально до +21..+27°С.

11 сентября кратковременные дожди пройдут только в отдельных районах на севере Беларуси. В целом, осадков не ожидается. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Минимальная температура ночью составит +7..+14°С. Днем температура поднимется до +20..+26°С, по юго-востоку — до +28°С.

12 сентября осадки только в некоторых местах северо-западной части страны. Ветер южной четверти, умеренный, днем в северо-западных районах — порывистый. Температура воздуха ночью от +7..+14°С, днем повысится до +20°С по северо-западу и до +28°С по юго-востоку страны.

13 сентября преимущественно без осадков. Ночью и утром может держаться слабый туман. Ветер западный, умеренный. Столбик термометра ночью понизится до +7..+14°С. Дневная температура составит +18..+25°С, по юго-востоку — до +27°С.

14 сентября температура воздуха ночью опустится до +6..+12°С, местами до +14°С, максимальная температура днем составит +13..+18, по юго-востоку — около 20°С. В некоторых районах Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, ночью умеренный, днем порывистый.

15 сентября ночью на северо-западе и днем на основной части территории страны пройдут кратковременные дожди. Минимальная ночная температура составит +4..+9°С, максимальная днем — +10..+17°С. Ветер порывистый западный, северо-западный.