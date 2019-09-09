Экс-министр информации Лилия Ананич баллотируется в депутаты

/ Выборы
Просмотров: 67

Заместитель председателя общественного объединения «Белорусский союз женщин» Лилия Ананич зарегистрировала инициативную группу для выдвижения кандидатом в депутаты Палаты представителей, сообщается на сайте Борисовского районного исполкома.

Лилия Ананич занимала пост министра информации с 2014 по 2017 годы. Сейчас она выдвигается кандидатом в депутаты в Борисовском сельском избирательном округе.

В том же округе свои группы зарегистрировали грузчик Евгений Щербин и начальник Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Пикуза.

Выборы в Палату представителей Национального собрания пройдут 17 ноября, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Выборы в парламент
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в парламент-2019

Другие материалы на эту тему:

Дальше некуда. В парламент идет инвалид-колясочник

Дальше некуда. В парламент идет инвалид-колясочник

Сколько власти потратят на плюшки для электората

Сколько власти потратят на плюшки для электората

Владимир Мацкевич. «Ермошину в отставку!» — единственно правильная кампания

Владимир Мацкевич. «Ермошину в отставку!» — единственно правильная кампания

На выборах в парламент оппозиция рассчитывает потрепать властям нервы

На выборах в парламент оппозиция рассчитывает потрепать властям нервы