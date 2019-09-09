Экс-министр информации Лилия Ананич баллотируется в депутаты

Заместитель председателя общественного объединения «Белорусский союз женщин» Лилия Ананич зарегистрировала инициативную группу для выдвижения кандидатом в депутаты Палаты представителей, сообщается на сайте Борисовского районного исполкома.

Лилия Ананич занимала пост министра информации с 2014 по 2017 годы. Сейчас она выдвигается кандидатом в депутаты в Борисовском сельском избирательном округе.

В том же округе свои группы зарегистрировали грузчик Евгений Щербин и начальник Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Пикуза.