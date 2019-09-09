Милиция назвала приоритетную версию в деле исчезновения Максима Мархалюка

Начальник отдела главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Дмитрий Крюков назвал главную версию, которую рассматривают правоохранители, в деле о пропавшем Максиме Мархалюке.

«Дело до сих пор не прекращается и активные мероприятия проводятся. Одна из приоритетных версий — то, что все-таки он заблудился в лесном массиве», — сообщил представитель милиции в эфире телеканала СТВ .

Житель деревни Новый Двор (Свислочский район Гродненской области) Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября 2017 года. На тот момент ему было 10 лет.

Через 10 дней следственные органы возбудили дело в соответствии с п. 2 ст. 167 УПК. Мальчика объявили в международный розыск. В самой масштабной за историю страны поисковой операции участвовали около двух тысяч человек. Использовались авиация и беспилотные летательные аппараты.

В июле 2018 года старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела организации розыскной работы главного управления уголовного розыска МВД Сергей Кулешов сообщил журналистам, что поиски Мархалюка продолжаются, однако он «далек от мысли», что мальчика найдут живым.