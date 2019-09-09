В Витебске четырехлетний ребенок выпал из окна

Днем 8 сентября из окна третьего этажа многоквартирного дома в Витебске выпал четырехлетний мальчик, сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Инцидент произошел, когда в квартире находился сожитель матери ребенка в нетрезвом состоянии. Содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило более 2,2 промилле.

К счастью, мальчик остался жив и находится в больнице под наблюдением медиков. Угрозы его жизни и здоровью на данный момент нет.

Семья ребенка состоит на учете, как находящаяся в социально опасном положении, с августа 2019 года. Помимо него, мать воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей.