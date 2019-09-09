Минчан года в этот раз наградят на Октябрьской площади

Впервые в рамках Дня города награждение победителей в конкурсе «Минчанин года» состоится на Октябрьской площади.

Фото с сайта minsknews.by

Впервые в рамках мероприятий Дня города торжественная церемония награждения победителей в конкурсе «Минчанин года» состоится на Октябрьской площади столицы, сообщил на пресс-конференции 9 сентября заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.

Ранее награждение проходило в театрах города, на него можно было попасть по пригласительным билетам. Сейчас церемония будет открыта для всех. «Мероприятие начнется в 20 часов 14 сентября и будет сопровождаться выступлением Президентского оркестра и мастеров искусств Беларуси», — сказал Шестаков.

Кроме того, впервые в рамках Дня города 14 сентября в Верхнем городе состоится международный проект «Минск интернациональный».

«У нас проходит ряд праздников национальных культур, и столица достаточно открыта, много туристов. Мы хотим показать, что наш город интернациональный и готов к сотрудничеству с различными направлениями культуры разных стран», — отметил представитель Мингорисполкома.

В Верхнем городе также будут представлены музыкальный проект «Пешеходка» и театрализованный «Без сцены». Вечером на сцене у ратуши состоится концерт артистов балета Белорусского государственного академического музыкального театра.

По словам Шестакова, 14 сентября праздник начнется в 11 часов с традиционного возложения цветов к обелиску «Минск — город-герой». Затем на зеленой зоне возле проспекта Машерова состоится международный фестиваль «Мiнск старажытны» с участием клубов исторической реконструкции из Беларуси, Украины, России, Китая, Нидерландов, Италии, США. «Минск будет представлен достаточно интересно, и исторические выступления порадуют зрителей», — считает он.

В рамках праздника города 13-14 сентября состоится юбилейное закрытие мотосезона — спортивно-культурный праздник H.O.G Rally Minsk 2019 с выступлением мотокаскадеров, музыкантов и детской развлекательной программой.

Завершится субботний праздник музыкальным фейерверк-шоу в 23 часа у Дворца спорта.

15 сентября праздник продолжится двумя крупными мероприятиями — Минским полумарафоном и акцией «День танкиста» в Парке Победы (организует компания — разработчик компьютерных игр Wargaming). Помимо этого, во всех районах города запланированы концерты, конкурсы, спортивные соревнования, праздники дворов.

Как сообщил заместитель начальника отдела пассажирских перевозок госучреждения «Столичный транспорт и связь» Алексей Косинский, в День города на основных трассах будет увеличено количество подвижного состава. Интервал движения в метрополитене будет увеличен до 5 минут, с 20 до 24 часов — сокращен до 3 минут.

«Вечером после фейерверка будет задействован резервный подвижной состав, который позволит минчанам разъехаться в комфортных условиях», — отметил Косинский.

По его словам, 15 сентября во время Минского полумарафона будет перекрыт центр города, поэтому транспорт пойдет в обход. С пяти утра будет ограничено движение по проспекту Победителей от Немиги до проспекта Машерова, с семи утра транспорт перейдет на измененную схему движения по всему городу: будут закрыты участки проспекта Независимости, Победителей, Машерова, улиц Немига, Богдановича.

«С целью компенсации интервал движения в метрополитене с 7 до 16 часов будет сокращен до 3 минут, поскольку это будет единственная возможность добраться в центральную часть города — до станций «Немига», «Купаловская», «Октябрьская». По окончании полумарафона, в 16 часов, работа транспорта будет восстановлена по постоянным схемам движения», — сказал представитель госучреждения «Столичный транспорт и связь».

Исключением станет проспект Машерова (от проспекта Победителей до улицы Даумана), на котором в рамках праздника «День танкиста» будет выставлена военная техника. Поэтому часть общественного транспорта будет ходить в объезд до 24 часов. «По окончании «Дня танкиста» также будет задействован резервный подвижной состав, чтобы развести зрителей по домам», — сообщил Косинский.