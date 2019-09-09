Анисим замолвила слово перед министром образования Карпенко об Университете имени Гилевича

Председатель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) депутат Палаты представителей Елена Анисим надеется, что к концу года ректорат частного Университета имени Нила Гилевича сможет получить в Министерстве образования лицензию на образовательную деятельность.

Руководитель ТБМ сообщила БелаПАН, что на прошлой неделе она встречалась с министром образования Игорем Карпенко и среди прочего обсуждала с ним вопрос лицензирования учрежденного объединением вуза.

«Министерство не очень склонно к тому, чтобы давать лицензию на деятельность новым учреждениям высшего образования, — констатировала Анисим. — Но тем не менее я надеюсь, что они все же отнесутся нормально к нашей идее, к тому, что и как мы делаем. Во всяком случае я хорошо понимаю, что это не дело одного дня. Мы будем работать на то, чтобы к концу года иметь лицензию».

В середине июля ректорат Университета имени Нила Гилевича подал на экспертизу в специальные советы при БГУ и Белорусском государственном университете культуры и искусств около 20 учебно-методических комплексов по специальностям «Полонистика», «Германистика», «Музейное дело, охрана памятников, туризм», « Литературный и художественный перевод», «Информатика, веб-дизайн и компьютерные технологии». Без положительных заключений по этим документам невозможно получить лицензию на образовательную деятельность.

Исполняющий обязанности ректора вуза почетный председатель ТБМ Олег Трусов ранее сообщил БелаПАН, что получить заключения специальных советов руководство университета рассчитывает в сентябре. По его словам, если лицензию Минобразования удастся получить до 1 марта 2020 года, летом университет проведет набор студентов, которых начнут обучать в сентябре того же года.

Создавать частный белорусскоязычный университет ТБМ начало в 2017 году. В конце сентября того же года Мингорисполком зарегистрировал вуз как структурное подразделение ТБМ и выделил помещение под офис будущего учебного заведения, однако после этого столичные власти долгое время отказывались регистрировать название вуза. После полутора десятков неудачных попыток его зарегистрировали как «Университет имени Нила Гилевича». Вскоре был зарегистрирован и устав университета, согласно которому обучение студентов в перспективе будет вестись по 56 специальностям.

Во время «Большого разговора с президентом» 1 марта, в котором среди прочих участвовал Олег Трусов, Александр Лукашенко положительно оценил создание Университета имени Нила Гилевича. «То, что вы там — это надо поинтересоваться — университет создали сами, не надеясь ни на кого, — ну, это хорошо», — сказал глава государства. В то же время он предупредил Трусова: «Только чтоб это был, Олег, правильный университет. Ну мы ж с тобой уже прожили немало времени. Чтобы русский язык уважали и изучали».