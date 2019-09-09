Политзаключенный Жемчужный почти полтора года провел в ШИЗО

За последние два года политзаключенный Михаил Жемчужный, по его подсчетам, провел более 16 месяцев в штрафном изоляторе (ШИЗО), пишет сайт «Витебская весна» со ссылкой на правозащитника Леонида Светика, который недавно получил письмо от Жемчужного.

Михаил Жемчужный / фото svaboda.org

Политзаключенный, которого содержат в исправительной колонии № 9 в Горках (Могилевская область), написал в письме: «Подсчитал, что за два последних года своей отсидки провел 500 дней в штрафном изоляторе и совершил 65 нарушений режима».

Из письма стало известно, что 29 августа Жемчужный вышел после очередного срока содержания в помещении камерного типа, однако, как предполагает Светик, ближайшие несколько месяцев политзаключенный может вновь провести в ШИЗО.

Жемчужный написал, что после публикаций в СМИ о проблемах со здоровьем его обследовали в медицинской части. Кроме того, для проверки условий его содержания в колонию приезжал прокурор Могилевской области.

«Всё, что было написано в СМИ, имело подтверждение. Я писал объяснения по каждому факту нарушений и жду ответа», — отметил политзаключенный.

Из письма также следует, что Жемчужный подал жалобы в управление собственной безопасности МВД и суды на ряд взысканий, наложенных на него администрацией колонии, и жалобу в управление департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД по Могилевской области — на уничтожение нескольких писем, не прошедших цензуру.

Из фактов уничтожения администрацией колонии некоторых писем политзаключенного Леонид Светик делает вывод, что Жемчужный, «скорее всего, не может донести до белорусской общественности все факты бесчеловечного обхождения с ним».

Правозащитник считает, что ДИН мог бы «развеять все подозрения об условиях содержания и состоянии здоровья» Жемчужного, если бы «дал разрешение на короткую встречу политзаключенного с представителями правозащитного сообщества и (или) журналистами независимых СМИ».

Михаил Жемчужный — бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель. Первым в Беларуси зарегистрировал самодельный автомобиль на альтернативном топливе. Участвовал в деятельности правозащитной организации «Платформа», которая занималась проблемой соблюдения прав человека в местах лишения свободы. После ликвидации «Платформы» стал соучредителем новой организации — «Платформ инновейшн».

Жемчужный был задержан в 2014 году. В июле 2015-го Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и даче взятки.

Жемчужного приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.

Белорусские правозащитные организации признали Жемчужного политическим заключенным. Они считают, что тюремный срок он получил за правозащитную деятельность.

14 августа Жемчужному исполнилось 64 года. Он отбыл большую часть срока заключения и должен выйти на свободу в январе 2022 года.