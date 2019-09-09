Главный БРСМовец Минска идет в депутаты по одному округу с Канопацкой

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Зарегистрирована инициативная группа первого секретаря Минского горкома БРСМ Сергея Клишевича. Лидер столичного отделения провластной молодежной организации намерен баллотироваться по Октябрьскому избирательному округу № 97.

Сергей Клишевич на реконструкция партизанского парада 1944 года в Минске, 24 июня 2017 года

Сергей Клишевич стал известен широкой публике 7 ноября 2016 года, когда на открытии памятника Ленину у проходной МТЗ напал на лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича.

Помимо того, что Клишевич — большая шишка в БРСМ, он еще является членом Коммунистической партии Беларуси.

По округу № 97 также зарегистрирована инициативная группа действующего депутата Палаты представителей, члена Объединенной гражданской партии Анны Канопацкой. Она также намерена выдвигаться от партии.
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Тэги: выборы в парламент-2019 БРСМ Персона: Сергей Клишевич Анна Канопацкая Дмитрий Дашкевич

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