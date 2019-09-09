Главный БРСМовец Минска идет в депутаты по одному округу с Канопацкой
Зарегистрирована инициативная группа первого секретаря Минского горкома БРСМ Сергея Клишевича. Лидер столичного отделения провластной молодежной организации намерен баллотироваться по Октябрьскому избирательному округу № 97.
Сергей Клишевич стал известен широкой публике 7 ноября 2016 года, когда на открытии памятника Ленину у проходной МТЗ напал на лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича.
Помимо того, что Клишевич — большая шишка в БРСМ, он еще является членом Коммунистической партии Беларуси.
По округу № 97 также зарегистрирована инициативная группа действующего депутата Палаты представителей, члена Объединенной гражданской партии Анны Канопацкой. Она также намерена выдвигаться от партии.