Главный БРСМовец Минска идет в депутаты по одному округу с Канопацкой

Зарегистрирована инициативная группа первого секретаря Минского горкома БРСМ Сергея Клишевича. Лидер столичного отделения провластной молодежной организации намерен баллотироваться по Октябрьскому избирательному округу № 97.

Сергей Клишевич на реконструкция партизанского парада 1944 года в Минске, 24 июня 2017 года

Сергей Клишевич стал известен широкой публике 7 ноября 2016 года, когда на открытии памятника Ленину у проходной МТЗ напал на лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича.

Помимо того, что Клишевич — большая шишка в БРСМ, он еще является членом Коммунистической партии Беларуси.

По округу № 97 также зарегистрирована инициативная группа действующего депутата Палаты представителей, члена Объединенной гражданской партии Анны Канопацкой. Она также намерена выдвигаться от партии.