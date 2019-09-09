В Столинском районе задержаны подозреваемые в браконьерстве рыбы

Жители деревни Большие Орлы добыли в Припяти 76 особей рыбы, не имея соответствующего разрешения и используя запрещенное орудие лова. Ущерб окружающей среде оценивается на сумму более 4300 рублей, сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

На четырех мужчин, двигавшихся в лес на гужевой повозке, обратил внимание старший инспектор Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Он дождался возвращения повозки из леса, однако мужчин было уже двое, все в мокрой одежде. На вопросы инспектора они отвечали невнятно и нервничали, наличие мокрой одежды объяснить не смогли.

Прибывшие по звонку инспектора сотрудники милиции нашли в нескольких метрах от повозки два мешка, один — с рыбой, другой — с рыболовными сетями.

В отношении мужчин Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК (Незаконная добыча рыбы или других водных животных). Подозреваемые в незаконной ловле рыбы задержаны.