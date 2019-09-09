Маршрутка Могилев — Сморгонь врезалась в МАЗ. Погибли два пассажира

/ Происшествия
Просмотров: 1182

Смертельное ДТП с участием маршрутного микроавтобуса случилось днем 9 сентября на автодороге М14 (вторая минская кольцевая).

Как сообщает пресс-служба МВД, на 85-м километре трассы микроавтобус «Фольксваген», которые хал по маршруту Могилев-Сморгонь, врезался в стоявшую на обочине из-за поломки фуру МАЗ.

Двое пассажиров маршрутки погибли на месте, остальные трое пассажиров, а также водитель «Фольксвагена» с различными травмами доставлены в больницу.

Водитель фуры не пострадал. По предварительной информации, водители были трезвыми.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП маршрутка

Другие материалы на эту тему:

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск